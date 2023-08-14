عالم أزهري: نشر بعض الأمور على مواقع التواصل يعرضك للحسد (فيديو)

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان من حقه النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمله أو أخباره، ما دام ما ينشره ينفع ولا يضر، لكنه عليه أن يدرك إن بعض الناس محرومة من النعم التي أعطاها الله له.

«سلامة»: خد بالك مما تنشره على السوشيال ميديا

أضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم: «لازم تأخد لبالك، إن ما تنشره ممكن يأثر في أحد، يكون محروم من نعمتك، أو يكون عنده أحزان ومشكلات، خلى بالك إن لما تنشر نعم ربنا، انشر بقدر ما يحتاج إليه».

وتابع العالم الأزهري، «لو شغلك أو عملك يتطلب إنك تنشر بعض الصور أو الأمور التي تظهر ما أنعم الله به عليك، عليك ألا تستفز من يتمنون زوال هذه النعم عنك، وبالتالى تعرض نفسك لـ الحسد والحقد».