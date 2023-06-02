الشيخ مصطفى ثابت عبر قناة الناس: بعض المشركين لم يؤمنوا بالنبي بسبب الحسد

قال الشيخ مصطفى ثابت، إنه عند استقراء عدد من آيات القرآن الكريم، نجد هناك عددا من أهل الكتاب والمشركين لم يؤمنوا بسيدنا محمد، والسبب في ذلك يرجع إلى الحسد، مستشهدا بقوله تعالى في سورة النساء: (أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إبراهيم ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا).

اليهود يحسدون العرب

وأضاف «ثابت» خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة الناس، أن الحساد الذين تتحدث عنهم هذه الآيات كانوا اليهود، لأنهم حسدوا العرب أن يكون منهم نبي آخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستنكروا بأن يكون سيدنا النبي من نسل سيدنا إسماعيل، ولا يكون من سيدنا يعقوب مثل بني إسرائيل.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.