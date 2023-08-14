النيابة الإدارية تعاين العقار المنهار بحدائق القبة

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، اليوم، معاينة لموقع العقار المنهار الكائن بحارة «الباجوري» من شارع «مصطفى عمر» بحي حدائق القبة.

فريق النيابة الإدارية

انتقل فريق من النيابة الادارية برئاسة المستشار أسامة عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه المستشارة نورهان مخلوف - وكيل النيابة والمستشارة نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلٍ من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكة العقار.

نتيجة المعاينة

أسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدعا بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.

كما كشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

النيابة تباشر التحقيقات

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت نجلاء عزمي، وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.