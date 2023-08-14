النيابة الإدارية تعاين مخزن المواد الغذائية المحترق بالقليوبية

عاينت نيابة الخانكة الإدارية موقع مخزن المواد الغذائية في عزبة حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة في القليوبية، بعد نشوب حريق فيه، صباح اليوم.

فريق التحقيق

وشكّل المستشار محمد منير، القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم أحمد خضر، رئيس النيابة، وأحمد جاد الله، رئيس النيابة، وأحمد مسعد، وكيل النيابة.

وكلّف بالانتقال إلى موقع المخزن لإجراء المعاينة، صباح اليوم، وبصحبتهم نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة سرياقوس، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة سرياقوس.

تفاصيل الحريق

وتبين من المعاينة أنّ المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة 500 متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأنّ اندلاع الحريق بدأ في الرابعة فجر الاثنين جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب 7 ملايين جنيهًا، ولم تقع أي خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية، والذي حضر في وقت سابق من اليوم، بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.

لحنة فنية

وتولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق، إذ قرر المستشار أحمد خضر رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية من المختصين في الإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية، ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.