لحظة تأدية الملك تشارلز الثالث القسم ملكا لبريطانيا (فيديو)

تتجه أنظار العالم خلال هذه الساعات إلى كنيسة وستمنستر أبي التي تستضيف حاليًا مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي تضمنت الكثير من التقاليد التي جمعت بين التقليد الإنجليزي والعصري الحديث، ولعل أكثر المشاهد التي يتابعها الكثيرين حاليًا هي لحظة تأدية الملك تشارلز الثالث القسم ملكا لبريطانيا.

لحظة تأدية الملك تشارلز الثالث القسم ملكا لبريطانيا

وقد عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو قصير، يعرض لحظة تأدية الملك تشارلز الثالث القسم ملكا لبريطانيا خلال مراسم التتويج.

تتويج الملك تشارلز الثالث

وكانت مراسم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، قد بدأ بالفعل في كنيسة وستمنستر أبي بحضور أبنائه الأميرين ويليام وهاري، واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

وبدأت أولى مراحل التتويج بالاعتراف بالملك الجديد وتعريف نفسه للكنيسة والشعب، ثم ردد الحاضرين «ليحفظ الله الملك تشارلز» عدة مرات خلال الحديث عن حياته، ثم قام بأداء القسم أمام هيكل الكنيسة الأثرية.

وسوف تكون المرحلة التالية هي الدهن بالزيت بعلامة الصليب على بعض مناطق من جسده، ثم يأتي مرحلة التتويج، ثم يأتي دور زوجته الملكة كاميلا، حيث يتم وضع التاج على رأسها.

ومن المتوقع أن يتمّ إعلان الأمير ويليام الابن لبكر للملك تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة الجديد، بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.