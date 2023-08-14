مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الثلاثية تبعث رسالة دعم للشعب الفلسطيني

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهمية توقيت انعقاد القمة الثلاثة بمدينة العلمين لمناقشة التطورات العلاقات العربية والجهود الأمريكية المبذولة من وراء الستار، لاستمرار تنفيذ الاتفاقيات بين الدول، وتأتي في إطار إجراءات قمعية وتعسفية، من جانب الحكومة الإسرائلية تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

اجتماع القمة يعتبر رسالة مساندة ودعم لفلسطين

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القمة التي عقدت اليوم، فرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة الثلاثة، من أجل توحيد المواقف المصرية والأردنية والفلسطينية، في التعامل مع هذه التطورات، ومن ناحية أخرى رسالة دعم ومساندة لفلسطين، بالظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

القمة عقدت من اجل إسراع إنهاء الانقسام الفلسطيني

وقال إن القمة تعتبر رسالة للفصائل الفلسطينية المختلفة، لأجل الإسراع في تشكيل اللجنة التي اتفق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية بمصر منذ 3 أسابيع من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.