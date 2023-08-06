القاهرة الإخبارية: فلسطين تدين دعوة وزير إسرائيلي لتكريم قتلة الشهيد معطان

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن جفير، بتكريم قتلة الشهيد معطان، ومنحهم «وسام تقدير» ومدهم بالحصانة، وفقا لنبأ عاجل أفادت بـه «القاهرة الإخبارية».

تشجيع على القتل

واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أن تصريحات بن جفير، دعوة لتشجيع المستوطنين على أن يرتكبوا جرائم القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى كونها دعوة لتبرير إطلاق سراح القتلة بحجة «الدفاع عن النفس».

تحذير من فلسطين

وحذرت الخارجية، من إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح القتلة والمجرمين بالحجة ذاتها التي يقدمها بن جفير مسبقا، كما حذرت أيضًا من ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة المحتلة، وتكثيف الاعتداءات التي ينفذونها على البلدات الفلسطينية.