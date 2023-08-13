حازم عطية: 120 مليون جنيه فاتورة أعمال عنف الإخوان في الفيوم فقط

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إنه تم رصد مبالغ مالية وعمل ميزانية خاصة لإعادة تأهيل وترميم الكنائس التي حرقها الإخوان في أحداث شغب 14 اغسطس 2013.

ترميم وتأهيل الكنائس بفترة قليله

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الترميم والتأهيل للكنائس تم في فترة وجيزة وقبل الانتهاء من مبنى المحافظة وسكن المحافظ، مشيرًا إلى أنه ظل مقيمًا 3 أشهر مع مدير الأمن، وبعدها انتقل لأحد الفنادق بالفيوم لمدة 9 أشهر.

تكلفة ترميم الكنائس 18 مليون جنيه

وأكد أن بعض الكنائس دمرت تمامًا، والبعض الآخر تم تدمير جزء منه، ووصلت تكلفة ترميم الكنائس وإعادة تأهيلها 18 مليون جنيها تكلفتها الدولة، مؤكدًا أنه يوجد مباني أخرى تتبع المحافظة مثل التموين تضررت، ووصلت التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل 120 مليون جنيه ، مؤكدًا أن هذه الفاتورة التي دفعت في الفيوم فقط لمواجهة عنف الإخوان.