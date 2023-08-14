عالم بالأزهر: علامات الحسد تحتاج لمراجعة الطبيب

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الحسد له علامات كثيرة، لكنها مختلطة بالكثير من الأمراض، لهذا يجب أولا مراجعة الطبيب قبل التفكير في علامات الحسد.

سلامة: ظهور مشكلات بدون أسباب أبرز علامات الحسد

أضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين: «علامات الحسد، الأرق الشديد، الصداع الشديد، وجود تقرحات فى الوجه، وجود شحوب فى الوجه، آلام المفاصل، وشعور الإنسان بالفتور والكراهية لمن حوله، ومشاكل زوجية، ظهور مشكلات بدون أسباب وعدم وجود حل».

هذه العلامات ليست دليل على الحسد إلا بعد مراجعة طبيب

وتابع العالم الأزهري، «كل هذه العلامات للحسد ليست دليل على الحسد، إلا بعد مراجعة الطبيب، لأن كل الأعراض دى متشابكة مع أمراض عضوية أخرى، فمثلا الاكتئاب أو النفور أو المشاكل التى ليس لها حل هى المشاكل النفسية التى قد تكون دليل إن لم يكن هناك أسباب واضحة، يعنى مشاكل بين الزوجين بدون سبب، يبقى حسد، لكن الزوجة أو الزوج أسلوبه وحش، كده فى سبب».