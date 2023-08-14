جابر طايع: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الأوقاف في صكوك الأضاحي

قال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف في صكوك الأضاحي، من أجل المشاركة المجتمعية، الأمر الذى بعث الفرحة والسعادة في نفوس كل قيادات وزارة الأوقاف.

وأضافت سميرة لوقا المسئولة عن منتدى حوار الثقافات خلال كلمتها بمؤتمر نحو سلام مجتمعي الدين ورسالة السلام، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن مشاركة الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في صكوك الأضاحى، كان من أجل إيصال المساعدات لكل المصريين، ما يؤكد الوحدة الوطنية.

منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى، عن دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.