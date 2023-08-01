كفر الشيخ تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 6 أطنان على 6 آلاف أسرة.

سرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها

وأشاد المحافظ، بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وصول الدفعة الثالثة للحوم الأضاحي البلدية

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل المديرية، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون بالديوان، وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدية.