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الإعلامي عبدالفتاح مصطفى: أهم ما يميز راديو 9090 البرامج والتغطيات المتميزة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:57 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الإعلامي عبدالفتاح مصطفى

الإعلامي عبدالفتاح مصطفى

وجه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي لراديو 9090، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدما كلفته بالرئاسة التنفيذية للراديو، موضحًا: «أنا من مؤسسي راديو 9090، وكنت مدير برامج، وعلى علم بأمور كثيرة تتم في الإذاعة، مثل ما يخص البرامج والمذيعين واللينكات».

راديو 9090

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يميز راديو 9090، ويجعله مختلفا عن الإذاعات الأخرى أن كل مذيعيه مبدعون، كما أن الفقرات والبرامج التي يقدمها ليست متشابهة وتواكب الأحداث.

محبو الأغنيات والبرامج السياسية

وتابع: «تغطياتنا متميزة ليست مملة وسهلة، كما أن راديو 9090 أسرع، والمستمع لدينا لا يمل، نقدم له معلومة وأغنية جميلة وبرنامج يتابعه، لذلك فإننا نحصد الجوائز، كما أن لدينا برامج متنوعة تخص الشباب والكبار ومحبي الأغاني والبرامج السياسية، حيث يقدم الإعلامي أحمد الطاهري برنامج المانيفستو، ومحمد علي خير يقدم برنامج كلام بالمصري، وهناك برامج للترفيه حيث تستضيف فاطمة مصطفى كبار النجوم».

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