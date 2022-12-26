«دقي يا مزيكا» لـ عبدالفتاح مصطفى على الراديو 9090

على مدار يومي الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر مساء، يطُل الإعلامي عبدالفتاح مصطفي، على مُستمعي الراديو 9090 بـ«دقي يا مزيكا»، والذي ينتمي إلى البرامج الغنائية عبر الإذاعة.

ويعتمد برنامج عبدالفتاح مصطفي، على إذاعة الموسيقى والأغاني القديمة، كما يقدم العديد من الفقرات خلال أحداث البرنامج من أبرزها «حدوتة فنان»، و«غنوة قديمة» بصوت مطرب حالي، فضلاً عن مسابقة «مقطع من أغنية».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي عبدالفتاح مصطفي وهي كالتالي:

- انضم إلى الإذاعة عام 2012

- حاصل على ماجستير إعلام، وبدأ كقارئ نشرة، ثم مدير مراسلين.

- مقدم برنامج سحورنا، ثم «دقي يا مزيكا»، ثم «حلّى ودنك» لمدة 9 سنوات، وهو أول برنامج إنشادي على مستوى الإذاعات.

- حصد جوائز كثيرة وتحول إلى برنامج تليفزيوني.