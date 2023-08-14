كورال روح الشرق يقدم وصلة لأغنيات المسرحيات بحفل ختام مهرجان المسرح

يقام حاليا حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رانيا محمود ياسين، عبير منير، رياض الخولي، سميرة أحمد، سميحة أيوب، رشوان توفيق وغيرهم.

الدورة السادسة عشر مهداة لـ عادل إمام

وقدم كورال روح الشرق، وصلة من أغنيات المسرحيات، التي قدمت على مدار عقود مختلفة.

وحملت الدورة السادسة عشر هذا العام، اسم الزعيم عادل إمام، وانطلقت يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.