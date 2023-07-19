«الأزهر العالمي» يحيي ذكرى وفاة القارئ محمود علي البنا: أحد أعلام فن التلاوة

تمر اليوم ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1985، بعد رحلة طويلة من تلاوة القرآن الكريم، مازالت حاضرة حتى الآن بين محبيه وعاشقيه.

الأزهر يحيي ذكرى رحيل محمود البنا

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مساء الأربعاء، منشورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يذكّر فيه متابعيه بمرور ذكرى رحيل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، في منشوره: «في مثل هذا اليوم من عام 1985م رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، أحد أعلام فنّ تلاوة القرآن الكريم، وأحد أشهر رواده الأفذاذ في مصر والعالم كله، والذي عُرفت تلاواته بالعذوبة والخشوع».

صاحب مدرسة تلاوة خاصة

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى: «كان الشيخ البنا صاحب مدرسة تلاوة خاصة، وأداء متفرد في قراءة القرآن الكريم، وقد ترك رحمه الله ثروة كبيرة من تسجيلات القرآن الكريم في مصر والعالم».

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى: «كان للشيخ محمود علي البنا، جهود حثيثة لإنشاء نقابة القراء، كما اختير نائبًا للنقيب عند إنشاء النقابة عام 1984م».

الشيخ محمود علي البنا، من مواليد يوم 17 ديسمبر من عام 1926، وهو من مواليد قرية شبرا باص، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكان حفظه للقرآن على يد الشيخ موسى المنطاش، وأتم حفظه للقرآن الكريم وهو في عمر 11 سنة، وكان التحاقه بالإذاعة المصرية عام 1948 ميلاديا.