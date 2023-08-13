رامي جمال يوجة رسالة لجمهوره: «اللي بشوفه في عيونكم يخليني أقدم فن جيد»

وجه الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، رسالة شكر لجمهوره، مع وعد منه بتقديم فن جيد لهم.

ونشر رامي جمال مجموعة صور له وعلق عليها قائلا: «أنا عاوز اقولكم حاجه انا بحبكم جدا واللي بشوفه اما بقابل حد منكم واللي بشوفه في عيونكم من حب دي مسؤولية كبيرة ونعمة من ربنا ان شاء الله تخليني اركز جدا اني اقدم فن من اللي نفسكم فيه مني».

أغنية حكايتنا منهية

وطرح جمال منذ أيام أغنية حكايتنا منهية والتي تتمتع بالطابع الحزين وأعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه أغنية=ات حزينة يبدأها اليوم بأغنية حكايتنا منهية، ونشر رامي جمال صورا له وعلق عليها قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس، وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».