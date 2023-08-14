توقيع 5 اتفاقيات بين وزارتي «التعليم والعمل» لإطلاق مدارس تكنولوجية جديدة

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون، واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات «ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء»، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات «تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی، دهانات الأخشاب، التنجيد، إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب» بمحافظة الجيزة.

ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات «فحص واختيار بلوكات الرخام، الصيانة العامة لخطوط الجلي، صيانة شاسيهات SPD»، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات «ميكانيكا، صناعات كهربية، ميكنة خطوط إنتاج، ميكاترونيكس»، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

شحاته: تقديم الدعم المتواصل لوزارة التعليم

وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى

وقال الوزير، إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.

وقال وزير العمل، إننا نقوم بالمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.

وأشار إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي.