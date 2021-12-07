التعليم: مدارس تكنولوجية جديدة بمشاركات ألمانية وفنلندية وصينية بتخصصات نادرة

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ التوسع في المدارس التكنولوجية بالتعليم الفني خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع فنلندا وألمانيا والصين، حيث تمّ الاتفاق مع الجانب الألماني على فتح 10 مدارس تكنولوجية متخصصة في الصناعة بالكمبيوتر، بعيدًا عن التدخلات البشرية في عمليات التصنيع.

مجمعات تكنولوجية ضخمة بمشاركة فنلندا

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ فنلندا ستشارك في نهضة التعليم الفني بمصر، عبر مجمعات تكنولوجية ضخمة، تمّ الاتفاق حولها خلال زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى فنلندا مؤخرًا.

المشاركة في تأهيل الطلاب لسوق العمل في الوظائف المستقبلية

وقال المصدر، إنَّ الجانب الصيني، سيكون له دور بارز في نهضة المدارس التكنولوجية عبر المشاركة الفعّالة في تأسيسها واختيار تخصصاتها العلمية، مع تدريب المعلمين بها، والمشاركة في تأهيل الطلاب لسوق العمل في الوظائف المستقبلية.

أشار المصدر، إلى أنَّ الوزارة تخطط لبناء أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية في تخصصات تعليمية نادرة وعصرية، بعيدًا عن التخصصات الفنية القديمة التي لم تعد تناسب سوق العمل، بحيث تكون هذه التخصصات جاذبة لطلاب الشهادة الإعدادية.

اتفاق بتدريب المعلمين وفق أحدث نظم التدريس

ومن ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تمّ توقيع اتفاق مصري فنلندي خلال زيارة وزير التعليم لفنلندا، يقضي بتدريب المؤسسات التعليمية الفنلندية المعلمين المصريين على أحدث طرق ونظم التدريس في العالم.

وأضاف المصدر، أنَّ التدريب سيكون في القريب العاجل، وذلك بعد أن يقوم وفد من المؤسسات التعليمية الفنلندية بزيارة مصر نهاية العام الجاري، لبدء الإعداد لبرنامج يستهدف جميع المعلمين المصريين.