وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا تؤهل طلاب الشهادة الإعدادية لسوق العمل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بمجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

تأهيل طلاب الشهادة الإعدادية لسوق العمل

وقال وزير التعليم، في بيان له منذ قليل، إن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة، يعد عاملا أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، إذ يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، ما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة، وتقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة.

تشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في المدارس

وأكد وزير التعليم على تشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في هذه المدارس، موضحا أن نسبة الإناث تبلغ 50% من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.