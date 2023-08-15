تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة

كشف تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصادر للكاس:



منح الدولي المصري #محمد_صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي #الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي #ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/irpASRpo5U — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 14, 2023

حقيقة انتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي

وقال حساب قناة «كاس» القطرية: «منح محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

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