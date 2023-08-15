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تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة

كتب:

محمد هانئ
02:09 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة انتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي

وقال حساب قناة «كاس» القطرية: «منح محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

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