تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة
كتب:
محمد هانئ
02:09 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محمد صلاح
كشف تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
مصادر للكاس:— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 14, 2023
منح الدولي المصري #محمد_صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي #الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي #ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/irpASRpo5U
حقيقة انتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي
وقال حساب قناة «كاس» القطرية: «منح محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».
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