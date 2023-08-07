اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا للتعاقد مع محمد صلاح.. عاجل

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تقدم نادي اتحاد جدة السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن نادي اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة للصحيفة السعودية، أن هناك بالفعل مفاوضات جادة بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للرياضية: «هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى».

وأضاف ذات المصدر للصحيفة السعودية: «لابدّ أن يكون العرض مغريًا لـ محمد صلاح من أجل القدوم للعب في السعودية.. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا».

وأوضحت الصحيفة، أن عرض نادي الاتحاد لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

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