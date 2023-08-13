عاجل| محمد صلاح يغادر مباراة تشيلسي غاضبا بعد استبداله بالدوري الإنجليزي

غادر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مباراة تشيلسي غاضبا، بعد استبداله من قبل يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي تجمعهما بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يخرج منفعلا

وخرج محمد صلاح منفعلا عقب استبداله، ودخول هرفي أليوت بدلا منه في الدقيقة 77.

وتقدم ليفربول عن طريق الجناح الكولومبي لويس دياز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح، ضرب بها مصيدة التسلل، لتمر أمام مدافعي تشيلسي، ويتابعها نجم الريدز بلمسة واحدة في شباك الحارس روبرت سانشيز.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 37، عن طريق المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، بعد تمريرة بالرأس من زميله تشيلويل.