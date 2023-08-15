المقاولون العرب: الرئيس السيسي يتابع باهتمام موقف سد تنزانيا

قال المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد تنزانيا السابق، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن اللجنة العليا لمتابعة السد، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عادت من تنزانيا بعد زيارة الأسبوع الماضي، في إطار المتابعة الدورية وقرب افتتاح مشروع سد تنزانيا العام المقبل.

وأوضح أن السد منسوبه الآن 164، وكان المنسوب المطلوب لبدء تجارب التشغيل بالنسبة للسد 163 لتجريب التربونات، وتم الوصول للهدف بمجهود شباب المهندسين بالشركة.

السيسي يتابع تطورات سد تنزانيا أولا بأول

وأضاف مدير مشروع سد تنزانيا السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc» أن المسؤولين في تنزانيا صرحوا في أكثر من مناسبة بأنهم تفاجؤوا باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسد التنزاني، إذ يتابع تطورات السد أولا بأول مثل المسؤولين في تنزانيا، وكأن المشروع يتم تنفيذه بمصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تصله تقارير دورية وبشكل أسبوعي عن آخر ما وصل له السد.

وشدد عطية على أن الدولة المصرية بكل أجهزتها، تدعم السد التنزاني بشكل كامل في كافة المجالات الخاصة بالمشروع، مما يعزز ثقة الجانب التنزاني في شركة المقاولون العرب المنفذة للسد، حيث ساعد هذا الدعم على الالتزام بالجودة وتوقيتات الإنجاز الخاصة بالمشروع، موضحا أن السد كانت تواجهه أزمة توريد التوربينات بسبب الأزمات التي يمر بها العالم، ولكن تم التغلب على كل هذه المشكلات بفضل دعم الحكومة.

مصر انضمت لعالم الكبار في صناعة السدود

وأكد على أن مصر انضمت لعالم الكبار في مجال صناعة السدود، خصوصا وأن صناعة السدود صناعة دقيقة جدا، والشركات التي تعمل بهذا المجال مدعومة من الدولة، ومصر أصبحت اسمها بمصاف الدول الكبرى القادرة على تنفيذ السدود، وشركتا المقاولون العرب والسويدي الكتريك، أذرع للدولة بهذا المجال.