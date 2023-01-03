«السويدي» لقناة الحياة: لم نكن نحلم بتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا

قال المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة «السويدي إليكتريك»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اشترط على الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات محطات الكهرباء أن تشارك المصريين، بحيث يكون كل مشروع في مصر، مصحوبا بشراكة مصرية من أجل نقل الخبرات، ما حدث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن هذا التعاون أكسب الشركات المصرية جرأة كبيرة على الانخراط في مشروعات كبرى، وعندما زار الرئيس السيسي تنزانيا والتقى رئيس تنزانيا، طلب منا أن تتقدم الشركات المصرية لتنفيذ سد جوليوس نيريري، وهذا لم نكن نفكر فيه أو نحلم به.

وتابع: «كنا مرعوبين من إننا نقدم على مشروع السد، ولم نكن نفكر في هذا المشروع الذي يعتبر أكبر من السد العالي بكثير، ولكننا تقدمنا، إذ إننا فنيا وسعريا أفضل من التحالفات والشركات الأخرى، وبعض الشركات المنافسة أكدت أنها ستنجزه خلال 10 سنوات أو 7 سنوات».