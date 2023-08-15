كرم جبر: منشآت العاصمة الإدارية تشبه الخيال ولم تأخذ مليما من الدولة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحتوي على مبانٍ على أعلى المستويات، وهناك فخامة في المباني بالشكل الفرعوني والأعمدة، خصوصا بعدما اعتدنا الفترات السابقة أن تكون المباني الحكومية نموذجا لرداءة الفن المعماري، هذا بجانب كون المدينة لم تأخذ مليما واحدا من ميزانية الدولة، بل تضيف لميزانية الدولة، فهذه الأراضي كانت تمنح لبعض الناس لاستثمارها وتحقيق الثروات الطائلة منها.

المدينة الإسلامية بالعاصمة الجديدة تشبه الخيال

وأضاف جبر، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc» أن الدولة تشيد هذه الأراضي الآن بنفسها، مشيرا إلى المدينة الإسلامية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تشبه الخيال، حيث تم حفل القرآن الكريم في قاعات تحفيظ القرآن، هذا بجانب عظمة مسجد الفتاح العليم، فالعاصمة تتعرض للشائعات والهجوم الدائم من قبل عناصر الإخوان، ولكن العاصمة تم بناء مسجد بها وكنسية، والحي الحكومي والاستثماري، ومساكن لمختلف أصحاب الدخول، ومساكن للعاملين بالحكومة.

وشرح جبر بأن ما يحدث الآن من شق الصحراء وبناء المدن الجديدة، إذا حدث منذ زمن سابق، لكنا الآن لا نعاني من البناء على الرقعة الزراعية، وكنا لن نفقد الأراضي الزراعية، ونسعى لاستصلاح غيرها.

جبر: أتمنى موسم رياضي جديد له إعلام متميز

وأوضح جبر أنه يتمنى موسما رياضيا جديدا له إعلام متميز وعدالة، والقضاء على الشائعات والأخبار الوهمية والكيدية، «نتمنى إعلاما رياضيا محترما في الموسم الكروي المقبل، في ظل التغييرات التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».