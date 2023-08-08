انتهاء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في العاصمة الإدارية اليوم

تختتم مؤسسة البحث العلمي القاهرة - دبي، التصفيات النهائية في المشروع الوطني للقراءة اليوم، في العاصمة الإدارية، التي انطلقت بين 881 متنافسا من جميع محافظات الجمهورية، على مدار 3 أيام متواصلة من 6 إلى 8 أغسطس 2023.

وتشهد التصفيات تصعيد 40 مشاركا للفوز بجوائز المسابقة على النحو التالي: 20 فائزا لفئة الطالب المثقف «طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية»، و10 فائزين بفئة القارئ الماسي «طلاب الجامعات والدراسات العليا»، و10 فائزين لفئة المُعلم المثقف «معلمي التعليم قبل الجامعي». علاوة على اختيار 5 مؤسسات في بعد المؤسسة التنويرية.

40 فائزا في المشروع الوطني للقراءة

وأضاف هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا لـ«الوطن»، أنّه سيتم ترتيب المراكز الأولى من بين 40 فائزًا في الأبعاد الثلاث الأولى، «الطالب المثقف، الطالب الماسي، المُعلم المثقف» وكذا 5 مؤسسات الفائزة في البعد الرابع، على أن يتم الإعلان عنهم في الحفل الختامي للدورة الحالية من المشروع لاحقا، فضلًا عن الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد.

جوائز المشروع الوطني للقراءة

وأوضح أنّ إجمالي القيمة المالية لجوائز المشروع الوطني للقراءة التي يحصل عليها جميع الفائزين يبلغ 20 مليون جنيه، وسيحصل الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فرع على مليون جنيه لكل منهم، على أن يتم توزيع باقي الجوائز تدريجيا.