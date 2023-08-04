وزيرة الإسكان الكاميرونية تزور العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

زارت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون سيليستين كيتشا، العاصمة الإدارية الجديدة، على رأس وفد يضم الدكتور محمدو لابارانج، سفير الكاميرون لدى القاهرة، والأمين الدائم لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الكاميرونية، وعددٍ من مسؤولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الكاميرون؛ للتعرف على التجربة العمرانية المصرية التي تنفذ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزيرة الإسكان الكاميرونية تزُور العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، أنّه استقبل الوفد الكاميروني بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعُرض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها.

وانتقل الوفد الكاميروني، في جولة تفقدية بالمشروعات التي تُنفذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الحي السكني الثالث R3 على مساحة 1016 فدانًا تقريباً، والذي يضم 24 ألف وحدة سكنية تقريبا منها منطقة فيلات، ثم انتقل الوفد إلى منطقة الأعمال المركزية CBD والتي تضم نحو 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني وهو أعلي برج في إفريقيا لمشاهدة معالم المدينة، وقدّم شرح وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني من منصة المشاهدة بالبرج الأيقوني، والذي يتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلاله.

وعبر أعضاء الوفد الكاميروني، عن سعادتهم وإعجابهم وتقديرهم للنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وبما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، مؤكدين أنه سيتم العمل على زيادة أطر التعاون بين مصر والكاميرون.

واستكمل الوفد الكاميروني الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، ومنها مسجد مصر، ومبنى مجلس الوزراء، والحي الحكومي، ومبنى البرلمان المصري، ثم النصب التذكاري.