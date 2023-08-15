تجمع الأهالي أمام المستشفى في انتظار خروج جثمان والدة الفنان أحمد شيبة

تجمع أهالي حيي القباري والورديان بالإسكندرية، منذ الصباح الباكر، أمام المستشفى الموجود بها جثمان والدة الفنان أحمد شيبة، استعدادًا لنقلها إلى مسجد حسان، لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ثم الانتقال إلى مدافن أم كبيبة بالورديان لمقابر عائلة شيبة، ليودوعها للمرة الأخيرة، بعد أنّ فارقت الحياة أمس، إثر صراع طويل مع المرض داخل أحد مستشفيات الإسكندرية.

موعد تلقى العزاء

وصرح الفنان أحمد شيبة لـ«الوطن»، أنّ العزاء سيكون بعد صلاة المغرب اليوم، أمام منزل الأسرة بشارع باب 27 بجوار كوبري القباري، وأبدى حزنه الشديد لوفاة والدته، التي كانت تمثل له الأم والصديقة والحبيبة: «لا أعلم كيف ستكون الحياة بدونها».

وصول سيارة نقل الموتى

ووصلت سيارة نقل الموتى أمام المستشفى، في انتظار وصول تصريح الدفن، وقال حمادة الدكش ، أحد أصدقاء الفنان أحمد شيبة، أنّ النائب أشرف رشاد عثمان وشقيقه محمد، أصرا على أن تكون سيارة مؤسسة رشاد عثمان، هي من تنقل جثمان والدة الفنان الراحلة، التي أحبها كل من يعرفها، مؤكدًا أن «شيبة» أخا لهم جميعًا: «نعيش سويًا منذ الطفولة، وما نفعله ليس إلا محبة وصداقة وأخوة».