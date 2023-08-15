موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان أحمد شيبة

استقرت أسرة أحمد شيبة، على موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان أحمد شبية، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داخل إحدى المستشفيات بالإسكندرية.

موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد شيبة

وقال أحمد شيبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنَّه من المقرر أن يشيع الجثمان من مسجد حسان القباري، بقسم مينا البصل في الإسكندرية وذلك بعد صلاة الظهر.

موعد ومكان عزاء والدة أحمد شيبة

ومن المقرر أنَّ يُقام العزاء بعد صلاة المغرب بجوار كوبري القباري بشارع المكس بالإسكندرية.

واستلم المطرب الشعبي أحمد شيبة، جثمان والدته من أمام مستشفى خاص، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بعدما وصل إلى المستشفى فور إبلاغه بوفاة والدته، ودخل في حالة حزن شديدة وكان برفقة نجليه، محمود ومحمد، وشقيقه الأكبر شيبة شيبة.

وفاة والدة أحمد شيبة

يعيش الفنان أحمد شيبة حالة من الحزن الشديد على رحيل والدته، وقد طالب الجمهور بالدعاء لها عندما دخلت المستشفى .