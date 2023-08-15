تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم، حركة نشطة في تداول البضائع العامة والمتنوعة، بمختلف المواني التابعة لها، وبلغ حجم التداول 18 ألف طن وصولًا ومغادرة.

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 12 سفينة، وجرى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، بواقع 584 شاحنة و146 سيارة.

وذكر بيان الهيئة، أنّ حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، تضمنت 295 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع بواقع 289 شاحنة و74 سيارة.

وأشار البيان، إلى أنّ ميناء سفاجا يستعد اليوم، لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل بالأمس، السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس.

تداول 17 ألف طن بضائع بميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع، تداول 1700 طن بضائع و150 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، ايلة وسينا.

فيما يستعد ميناء بورتوفيق، لاستقبال السفينتين NOUR I و PROGATH A، ومغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5600 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 1180 راكبًا بموانيها.