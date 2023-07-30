تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى باكستان

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و102 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 270 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع، 142 شاحنة، 32 سيارة.

28 ألف طن فوسفات

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «KSL-XINYANG» قادمة من العقبة فارغة بينما تغادر السفينة «NEW lIBERTY» على متنها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى باكستان والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

تداول 1600 طن بضائع

وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، كما شهد ميناء بورتوفيق بالأمس مغادرة السفينتين النوي إكسبريس ودرة جدة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1050 راكبا بموانيها.