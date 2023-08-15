أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق.. البلطي بـ66 جنيها

استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق وذلك بعد أن تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وذلك وفقًا لما صرح به عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 66 و70 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و195 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و120 جنيهًا.

- القراميط ما بين 20 و40 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- وبالنسبة لسمك المكرونة يتراوح اليوم الثلاثاء ما بين 65 و95 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر السبيط ما بين 180 و200 جنيه.

- ويتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه.

- والدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الجمبري بين 190 و295 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر البوري بين 80 و110 جنيهات.