سر الجمبري الفراولة الذي ظهر بمسلسل «تحت الوصاية».. يُصدر لأوروبا وكنز في البحر

في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل «تحت الوصاية»، ظهر الجمبري الفراولة في آخر رحلة صيد لـ«حنان» التى تجسد دور الفنانة منى زكى، وهو ما أثار فضول الجمهور عن ما هذا النوع من الجمبري، وأين يوجد.

وحول مسلسل تحت الوصاية انتقلت عدسة «الوطن» للقاء الصيادين بمدينة عزبة البرج وسؤالهم عن هذا النوع من الجمبري الذي أثار تساؤلات كثيرة من متابعين المسلسل.

كيف يعيش جمبري الفراولة

الريس محمد عاشور، رئيس مركب صيد من عزبة البرج أجاب لـ«الوطن» بعد سؤاله عن جمبري الفراولة الذي ظهر مع منى زكي والصيادين أثناء تصوير مشاهد مسلسل «تحت الوصاية» قائلا: «الجمبري الفراولة يعيش عادة فى مياه البحر يصل عمقها إلى 600 قدم ويفضل العيش في المياه المظلمة التى تصل درجة حرارتها إلى 25 درجة باردة، وفى المعتاد يكون لون الجمبري الأحمر قرمزي أو رمادي مائل للوردي».

50 سفينة مجهزة لصيد الجمبري الفراولة

وأوضح محمد الإتربي صاحب ترسانة لصناعة السفن واليخوت بمدينة عزبة البرج بدمياط، لـ «الوطن»، أن هناك 50 سفينة حديدية مجهزة لصيد الجمبري الفراولة بمعدات «بماشينة تجميد»، عبارة عن نفق تجميد وحافظة للأسماك حيث تعتبر المركب بمثابة مصنع فرز وتجميد وتغليف للأسماك يجرى تصديره مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا إيطاليا وإسبانيا.

كم عدد طاقم مركب صيد الجمبري الفراولة؟

ويبلغ عدد أفراد طاقم المركب الواحدة ما بين 12 وحتى 15 بحارا وهى مراكب تعمل على عمق 1000 متر مثلها مثل سمك التونة الذي يعد من ثروات البحر المتوسط، والذي يظهر ثلاثة أشهر فقط في السنة.

زيادة عدد مراكب الصيد

حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج بدمياط أكد لـ«الوطن» أن الدولة تدعم مشروع الصيد في المياه الاقتصادية وزيادة عدد مراكب الصيد والصيادين كما توفر الشباك والأدوات اللازمة للحد من استنزاف مراكب الصيد الأجنبية لتلك النوعية من الأسماك الغالية الثمن والمطلوبة خارجيا.