علاوات تشجيعية لعمال النظافة في مدينة طوخ لنشر المظهر الحضاري بالشوارع

عقد اللواء أحمد جميل مهنا الرئيس الجديد لمدينة طوخ، لقاءًا مع عمال النظافة بالمدينة، للاستماع الى مشاكلهم ومطالبهم، حيث قرر رئيس المدينة صرف علاوات تشجيعية للمتميزين منهم.

صرف الحوافز لمن يعمل في الشارع

وقال رئيس مدينة ومركز طوخ، إن الحوافز لن تُصرف لأي موظف جالس على كرسي فى مكتب، وإنما ستصرف لمن يعمل في الشارع، لافتا إلى أنه فور توليه مسؤولية رئاسة مدينة طوخ قام بجولة في شوارع المدينة، ولاحظ سوء حالة النظافة بالشارع.

وأكد رئيس المدينة، أنه لابد من تغيير ذلك المشهد السيئ والخاص بعدم نظافة الشوارع من اليوم، قائلا للعمال: «أنتم أولا وقبل أي شيء، ومنتظركم في مكتبي يوميا لحل أي مشكلة قد تواجهكم».

زي موحد لجميع العمال

وأوضح «مهنا»، أنه سيتم توفير زي موحد لجميع العمال، فيما علّق العمال عقب اللقاء، أنه للمرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس مدينة بالعمال أو حتى يجتمع بهم لحل مشاكلهم.

ووجه رئيس مدينة طوخ، في بيان، بالاهتمام بمنظومة الطرق، وسرعة تسوية وتمهيد شارع حسين سليمان بعد الانتهاء من أعمال حفر لتغيير خط المياة الرئيسي بالجليدر الخاص بمجلس المدينة.