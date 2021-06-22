11 مسجل خطر و26 تاجر كيف.. حصيلة حملة أمنية في طوخ

شنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها؛ ما أسفر عن ضبط 11 مسجل خطر، بحوزتهم أسلحة نارية، و26 تاجر مخدرات أحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

وأوضحت مدير أمن القليوبية، أنه تم ضبط 9 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 11 متهمًا، و19 قضية مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة»، بحوزة 26 متهمًا «13 منهم لهم معلومات جنائية»، وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 7261 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين في القليوبية، مخزنًا للسلع الغذائية، عثر به على كميات أرز وسكر حر وزيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية الأمن يفيد قيام حملة تموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات التموينية، عن ضبط 2.7 طن أرز أبيض وسكر حر، معبأة داخل عبوات و2760 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.