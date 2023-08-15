محافظ الفيوم: تخصيص تمويلات جديدة لمشروعات الشباب في القرى والنجوع

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة حيث قامت بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات.

دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

وأوضح أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظرا لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة للمرأة في القرى والنجوع، إذ يسهل إقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.

توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية

وأضاف أن العقود الجديدة التي جرى توقيعها التعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر.

العقود الجديدة يبلغ 5.4 مليون جنيه

وأوضح أن إجمالي العقود الجديدة يبلغ 5.4 مليون جنيه، ويجرى من خلالها تمويل المشروعات بكل أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقا للاحتياج التمويلي للمشروع.