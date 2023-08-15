افتتاح مجمع رعايات وأول وحدة حوادث بالمستشفى الجامعي في بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بالمستشفى الجامعي في المحافظة، بعد تجهيزها على أعلى مستوي لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد وحدة الحوادث

وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل أول وحدة للحوادث في المستشفى الجامعي تم إنشاءها حيث ستكون الوحدة المتخصصة والأولي من نوعها داخل المحافظة، والتي تختص باستقبال وعلاج حالات الحوادث تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة المرضي، وتعد إضافة هامة للمنظومة الطبية بالجامعة.

استقبال حالات الحوادث بالمستشفى الجامعي في بني سويف

وأكد رئيس جامعة بني سويف على أن الوحدة تستقبل حالات الحوادث المختلفة من إصابات المخ والكسور وإصابات الأوعية الدموية والإصابات الجراحية والتي تحتوي على 32 سريرا مجهزاً حيث يقوم بالإشراف على تلك الوحدة فريق متكامل من وحدة طب الحالات الحرجة بمعاونة فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام والأوعية الدموية، والتجميل.

توفير كافة التجهيزات داخل الوحدة

واطمأن رئيس الجامعة على توافر كافة التجهيزات داخل الوحدة، وأجرى حوارا مع الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتواجدين واستمع لهم، مثنياً على أداءهم فى تقديم خدمة طبية على أعلي مستوي للمرضي المترددين على المستشفي، وطالبهم بتوفير كل سبل الرعاية للمواطنين.

افتتاح مجمع الرعايات بالمستشفى الجامعي في بني سويف

كما افتتح رئيس جامعة بنى سويف، مجمع الرعايات بعد تجديده وزيادة عدد الأسرة من 18 إلى 34 سريراً، لاستقبال حالات الطوارئ الباطنية والسكتات الدماغية وعلاجها بالعقار المذيب للجلطات والتي لا تتوفر داخل مستشفيات المحافظة إلا داخل مستشفيات جامعة بني سويف.