افتتاح مستشفى علاج الأورام في جامعة بني سويف بتكلفة 170 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مستشفى الأورام والحروق، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين، وذلك بتكلفة قاربت 170 مليون جنيه.

وثمن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي إنجازات مستشفيات جامعة بني سويف، وحرصها على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة.

رئيس جامعة بني سويف: مستشفى الأورام تعمل بكامل طاقتها

وأشار «حسن» إلى أن المستشفى تستقبل المرضى بكامل طاقتها الاستيعابية بمعدل يومي يقرب من 60 حالة جرعة علاج كيماوي، و20 حالة متابعة، و10 حالات جديدة، ويتم تحضير الأدوية بواسطة جهاز «لامنر فلو»، طبقا للبرتوكول العالمي وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

رئيس جامعة بني سويف: مستشفى الأورام والحروق الأولى من نوعها بالمحافظة

وأوضح «حسن»، أن المستشفى تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وإضافة جديدة للخدمات الطبية داخل مستشفيات الجامعة، حيث جرى تجهيزها بأحدث الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتًا أن المستشفى أقيمت على مساحه 800 متر مربع بتكلفه 170 مليون جنيه، و تتكون من ستة طوابق منها طابقين لعلاج الأورام، وطابق لقسم الحروق وثلاثة طوابق قاعات محاضرات لطلبه كليه الطب حيث تضم أربع قاعات تسع كل منها 100 طالب، بالإضافة إلى قاعة كبير للامتحانات تسع 235 طالبًا فضلاً عن تجهيزها بأجهزة العلاج الكيماوي والتحاليل والأشعات لمرضى الأورام.