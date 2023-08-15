القاهرة تستضيف اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعاً مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن «أيمن الصفدي؛ والعراق «فؤاد حسين» اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث، حسبما ذكر موقع وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية، التي جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف السفير أبو زيد، أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا علي عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع.