الأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ من العراق

أعلنت الأمم المتحدة أن عصر الغليان قد بدأ في العراق، حيث إنها أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، فوصل مستوى المياه بها إلى أدنى مستوياتها المسجلة، مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي بلغت 50 درجة مئوية.

وقال مفوض الأمم المتحدة، فولكر تورك، بعد أن أمضى 4 أيام خلال زيارته للعراق، إن درجات الحرارة القياسية التي شهدتها العراق تشير إلى أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل.

عصر الغليان بدأ في العراق

وأضاف «تورك»، خلال زيارته للبصرة المعروفة بإنتاج النفط في جنوب العراق، أن عند شعوره بالحرارة الحارقة واستنشاق الهواء الملوث نتيجة الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في البلاد، اتضح له أن عصر الغليان العالمي التي قد حذرت منه الأمم المتحدة سابقا قد بدأ في العراق.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن دولة العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم، وأدى قلة هطول الأمطار وسوء إدارة الموارد المائية بالبلاد إلى جفاف مستمر منذ عدة سنوات حيث صرحت وزارة الموارد المائية إن مستويات المياه بالبلاد خلال العام الجاري وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة.

عصر الغليان العالمي

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من بدء عصر الغليان في العالم، إذ قال: «لقد انتهى عصر الاحتباس الحراري وحان بدء عصر الغليان العالمي»، داعيا كافة الدول إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية فورية وجريئة، تحديدا بعد أن أكد علماء المناخ أن شهر يوليو الماضي، سجل أكثر الشهور سخونة في التاريخ منذ آلاف السنين.