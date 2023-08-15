درجات الحرارة في العراق تتخطى الـ50.. هل بدأ عصر الغليان؟

أعلنت الأمم المتحدة أن عصر الغليان بدأ من العراق إذ وصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى وهو 50 درجة مئوية، ما زاد من صعوبة الحياة العملية اليومية بالبلاد، وتحديدا العاصمة العراقية بغداد.

درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة في العراق

وقالت الأرصاد الجوية العراقية إن درجات الحرارة تخطت الـ50 درجة في العراق، متوقعا استمرار ارتفاع درجات الحرارة القياسية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، إذ تسجل 51 درجة في مناطق مختلفة من البلاد مثل السماوة والناصرية والديوانية والنجف.

وتشهد درجات الحرارة في العراق ارتفاعا شديدا مقارنة ببقية الدول العربية، حيث إنها من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي وفقا لما أشارت إليه الأمم المتحدة إذ تواجه البلاد الجفاف للعام الرابع على التوالي.

درجات الحرارة المرتفعة في العراق

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق أن ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى قد تشير إلى بدء عصر الغليان من العراق.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قال مفوض الأمم المتحدة، فولكر تورك بعد أن قضى ما يقرب من 4 أيام خلال زيارته للعراق، إن درجات الحرارة القياسية التي تشهدها العراق، قد تشير إلى أن عصر الغليان العالمي قد بدأ بالفعل من هنا، حيث إنه شعر بدرجات الحرارة الحارقة واستنشاق الهواء الملوث نتيجة الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في العراق.

درجات الحرارة في العراق اليوم

العراق

بغداد 50 °

البصرة 47°

الموصل 46°

كركوك 46°

أربيل 45°

كربلاء 46°

دهوك 44°

النجف 47°

الأنبار 45°

السليمانية 43°

سنجار43°

بابل 48°

الناصرية 50°

عقرة 43°

واسط 48°

الزبير 47°