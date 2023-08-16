أوستن باتلر: توم هانكس وراء ترشيحي لـ «Masters of the Air»

كشف الممثل الشاب أوستن باتلر، أن النجم توم هانكس هو الذي شجعه على المشاركة في مسلسل «Masters of the Air» بعد ما رأى التزامه الشديد نحو شخصية إلفيس بريسلي التي قدمها في فيلم «Elvis»، وترشح عنها على جائزة أوسكار أفضل ممثل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال أوستن باتلر إن «هانكس» عرض عليه المسلسل القصير الذي يركز على الحرب العالمية الثانية أثناء تناوله العشاء في وقت ما بعد الانتهاء من تصوير فيلم «Elvis» العام الماضي، يتذكر «بتلر» قول «هانكس» خلال العشاء: «لقد انغمست بعمق في الفيس، ومن أجل صحتك العقلية ، سيكون من الحكمة أن تذهب مباشرة إلى شيء آخر»، ليعرض عليه بعد ذلك المشاركة في المسلسل الذي يتولى إنتاجه.

تفاصيل مسلسل «Masters of the Air»

يتبع المسلسل القصير الجديد المكون من 8 حلقات «Masters of the Air» مجموعة من الطيارين العسكريين الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، و يستند إلى كتاب عام 2007 يحمل نفس الاسم من تأليف دونالد إل ميللر، ويتبع إجراءات مجموعة القصف المئة التابعة للقوات الجوية للجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.

المسلسل من إنتاج توم هانكس وستيفن سبيلبرج وجاري جوتزمان، هو بمثابة الجزء الثالث من دراما الحرب «Band of Brothers» عام 2001، و«The Pacific» عام 2010، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم: باري كيوجان، كالوم تيرنر، أنتوني بويل وسوير سبيلبرج.