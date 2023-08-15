المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة «الترامادول» بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاهي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

التحفظ على المضبوطات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «م. م»، 49 عاما، تهمة إحراز جوهرين مخدرين ترامادول ومبثامفيتامين، بقصد الاتجار بهما.

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.

المشدد لـ4 عمال بسوهاج

كما أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بالسجن المشدد 15 عاما لـ4 عمال وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج.