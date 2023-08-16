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فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين.. رياضية وفنية

كتب:

محمود الرفاعى
08:00 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

تشهد مدينة العلمين الجديدة مهرجانا عالميا يستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين.

من المقرر أن يشهد هذا الأسبوع عددا كبيرا من الحفلات الغنائية من بينها من حفل أنغام وحكيم والفنان محمد محسن والبطولة العربية للجودو

الخميس 17 أغسطس

البطولة العربية للجودو- 12 ظهرا- قلب المدينة

أوركسترا فؤاد ومنيب- 8 مساء- مسرح الشارع

على قنديل ستاند أب- 10 مساء- سمارت المسرح

حفل حكيم ومحمد محسن- 10 مساء- العلمين أرينا

الجمعة 18 أغسطس

جيت سكي وموتور سبورتس- 12 ظهرا- قلب المدينة

فرق بورسعيد والمنيا ومطروح الشعبية- 7 مساء- كورنيش العلمين

كوال أطفال تنمية المواهب- 9 مساء- مسرح الشارع

حفل أنغام- 10 مساء- العلمين أرينا

السبت 19 أغسطس

جيت سكي وموتور سبورتس- 12 ظهرا- قلب المدينة

فرقة طبلة الست - 8 مساء- مسارح الشارع

فرق بورسعيد والمنيا ومطروح الشعبية- 7 مساء- كورنيش العلمين

حلقة معكم منى الشاذلي- 10 مساء- المسرح الكبير

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بقلم محمود الرفاعى