مهرجان العلمين.. كل ألوان الموسيقى تضئ سماء المدينة العالمية

استعرض محمد سعيد، مراسل قناة «DMC»، تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا استمرار العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية في مدينة العلمين، إذ أنه خلال ساعات ستنطلق البطولة العربية للجودو بالصالة المغطاة، الجميع ينتظر انطلاق هذه البطولة وسط مشاركة الكثير من اللاعبين من دول عربية مختلفة مع آخرين مصريين.

التجهيز لحفلات نهاية الأسبوع

وأضاف «سعيد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنّه يجرى التجهيز والإعداد لحفلات نهاية هذا الأسبوع بمنطقة آرينا العلمين خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن يوم الخميس من هذا الأسبوع يشهد حفل الفنان حكيم، وأيضًا محمد محسن فضلا عن حفل الفنانة أنغام.

الأنشطة الترفيهية والثقافية بالعلمين

وعلى مستوى الأنشطة الترفيهية والثقافية، تابع: «العديد من الأنشطة التي تُمارس خلال ساعات اليوم من خلال فرق الفنون الشعبية وبعض الممثلين والأشخاص الذين يقوموا بـ«الستاند أب كوميدي» على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة».

وأشار إلى أنه يجرى تجهيز الريد كاربت والمنطقة التي ستشهد فعاليات مهرجان القاهرة للدراما الذي يأتي احتفالا بمرور 60 عام دراما مصرية»، موضحا أن احتفالية «60 سنة دراما» ستقام على رمال شواطئ العلمين الجديد.