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ناقد فني: مهرجان العلمين الجديدة كرنفال متكامل وفعاليات متنوعة

كتب:

يارا أشرف
02:12 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

قال رامي المتولي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة يأخذ منحنى متصاعدًا في تنظيم الفعاليات والأنشطة، فهو أشبه بكرنفال كامل يضم فعاليات على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه من أبرز الحفلات المقبلة بالمهرجان هي حفلات أنغام وحكيم فضلا عن حفل الفنان محمد محسن، وهذا يدل على تنوع الغناء والموسيقى في الحفلات سواء كانت طربي أو شعبي.

حفلات متنوعة ومختلفة بالعلمين

وأضاف «المتولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن الفنان محمد محسن له طابع خاص للغاية في الأغان التي يقدمها سواء كانت أغانيه أو أغاني من التراث، متابعا: «مهرجان العلمين شهد حفلات متنوعة ومختلفة للفنانين من خارج مصر مثل الفنانة نانسي عجرم وإليسا وراغب علامة وغيرهم»، مشيرا إلى أن الحفلات والفعاليات المختلفة تأتي في خدمة مدينة العلمين الجديدة كي تصبح وجهة سياحية عالمية.

إقبال ضخم على مدينة العلمين

وتابع: «أصبح هناك حركة كبيرة وإقبال ضخم على مدينة العلمين الجديدة على الرغم من وجود أجزاء بها مازالت تحت الإنشاء»، مشيدا بالمباني والفنادق والطرق والبنية التحتية في مدينة العلمين كونها قادرة على استيعاب وخدمة المواطنين والسياح.

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