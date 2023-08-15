«أوقاف كفر الشيخ» تكرم الأطفال المتميزين في البرنامج التثقيفي بمركز الرياض

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، احتفالاً لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل، بالمسجد الكبير التابع لإدارة أوقاف الرياض غرب، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية.

تكريم الأطفال المتميزين فى البرنامج التثقيفي للطفل بالرياض

وشمل برنامج الاحتفال تلاوات قرآنية وابتهالات وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية ثم تم تكريم المتميزين من الأطفال بمنحهم شهادات تقدير ومصاحف، تكريماً وتشجيعاً لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ تكريم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل، بالمسجد الكبير بمدينة الرياض جاء تحفيزاً للأطفال على حفظ القرآن الكريم، ومعرفة مقاصده ومعانيه، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

البرنامج التثقيفي للطفل

جدير بالذكر أنّ وزارة الأوقاف أطلقت البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني في ثوب جديد تحت عنوان «مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير» في شهر مايو الماضي بمشاركة 20 ألف مسجد علي مستوي الجمهورية ومليوني جنيه جوائز ومكافآت.

وتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية وبخاصةً فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب في مجالات «قراءة القرآن الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة».