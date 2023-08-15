خبير في الشأن الصيني: قمة كامب ديفيد صورية وتحقق مطامع أمريكية

قال الدكتور جاد رعد الخبير في الشأن الصيني، إن الصين ترى قمة كامب ديفيد بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية قمة صورية تهدف إلى مطامع أمريكية، وليس لشيء فيه خير لطوكيو وسيول.

توقفت اليابان عن سكب المياه الملوثة نوويا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من شنجيانج مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مبعوثا حكوميا يابانيا في الصين يناقش تسويات كبيرة مع بكين، إذ توقفت اليابان عن سكب المياه الملوثة نوويا في البحر بسبب هذه التسويات.

ولفت أن هذه القمة لو كانت للتقارب بين اليابان وكوريا فكانت ستعقد في جزيرة دوكدو رمز النزاع بين البلدين، وليس منتجع كامب ديفيد، إذن في الحقيقة ليس الهدف تقارب كوري ياباني، لكن مصالح أمريكية يقدمها بايدن للناخبين ويقول انظروا ماذا فعلت.

تراجع أستراليا عن كل ما اتفقت عليه

وذكر أن حلقة استراليا في التحالف الذي تقوده أمريكا في الباسيفيك انهارت، إذ تراجعت أستراليا عن كل ما اتفقت عليه مع أمريكا، فاضطرت واشنطن لتعويضها بهذا التقارب الكوري الياباني.