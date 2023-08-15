بوتين: أمريكا تؤجج الصراع في أوكرانيا.. وندعو لعالم متعدد الأقطاب

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تُواصل التأجيج في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنَّ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يسعى لتعزيز مكانته السياسية من خلال القدرات العسكرية.

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّ العديد من البقاع في العالم تشهد اشتعالًا للأوضاع السياسية في الوقت الحالي، داعيًا المجتمع الدولي للعمل الجماعي؛ من أجل إيقاف التوتر في هذه البقاع.

وشدد على موقف بلاده الداعي إلى عالم مُتعدد الأقطاب، يقوم في أساسه على احترام سيادة الدول، والسعي نحو تحقيق الاستقرار في بؤر الصراع والتوتر على مستوى العالم.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنَّ منطقة الساحل والصحراء باتت تحت تهديد الإرهاب، بفعل السياسات التي اتبعها الغرب في المنطقة.