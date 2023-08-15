خبير في الشؤون الأمريكية: تكتلات دولية مختلفة تستعد لحروب باردة

قال السفير مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية لا ترحب بقمة كامب ديفيد بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان.

أهمية قمة كامب ديفيد الجديدة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية القمة ليست بسبب رمزية موقعها التاريخي، ولكن بسبب الذكرى الثامنة والسبعين لأمرين مهمين، أولهما تدمير الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما ونجازاكي.

وأوضح أن الأمر الثاني هو أن اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لخروج القوات اليابانية من كوريا بعد احتلالها لنحو 35 سنة، فهذه القمة التاريخية بين دول يجمعها تاريخ من الحروب الدامية، في مواجهة الصين وكوريا الشمالية مع تطورات ما تقوم به من برامج الصواريخ والبرنامج النووي.

الناتو المصغر

وذكر أن الصين وصفت هذه القمة بأنها نوع من الناتو المصغر، وستزيد من حدة التوتر في الباسيفيك، وبالفعل زار وزير الدفاع الصيني روسيا، فنحن الآن نشاهد حروبا باردة بين مجموعات مختلفة في العالم، فلم تعد الحرب الباردة بين معسكرين معسكر الشرق ومعسكر الغرب، بل أصبحت بين مجموعات من هنا ومجموعات من هناك.